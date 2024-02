Nina Simone: Skozi pesem se je borila za svoje ljudi

V članku preberite:

Njen glas ni bil angelski, a v njem je bilo nekaj božanskega. Nina Simone je lahko z njim pobožala dušo, a tudi razplamtela strasti in zatajevani bes. Za temnopolto umetnico, eno najbolj nadarjenih 20. stoletja, je bila glasba tudi najmočnejše orožje proti belskemu zatiranju. Iz nje vejejo žalost in neizpolnjene sanje ženske, ki je dala od sebe vse, a vseeno ostala nepotešena. Dvajset let po smrti je Nina Simone še vedno tu, še vedno ena in edina.