Nisem primadona in ne čutim potrebe, da bi bil

Skladatelj, pevec, etno jazzist in etno rocker, predvsem pa kitarski virtuoz, po mnenju mnogih največji z območja nekdanje Jugoslavije, bo drevi stopil na oder ljubljanske Cvetličarne. Pravi, da mu je balkansko občinstvo najbolj pri srcu, in v tej regiji je prav zares težko najti večji kraj, v katerem še ni nastopil. Od rodnega Prilepa v osrčju Severne Makedonije do Opatije, od Celja do črnomorske Varne. Šestinšestdesetletnik, ki je leta 1976 soustanovil band Leb i sol, zadnje čase najpogosteje koncertira v družbi svojega sina Jana, ki igra bobne, in Ivana Kukića na baskitari.



Vlatko Stefanovski govori odločno. Četudi se je na telefonski klic javil iz Skopja, se mi je na trenutke zdelo, kot da sedim v predavalnici, v kateri veliki mojster slušateljem razkriva zakonitosti, ki omogočajo nastanek magije, imenovane glasba.