Brici: Nismo destinacija, mi smo skupnost

Brda nezadržno rastejo tudi v turizmu. O tem smo se pogovarjali z njihovim županom Francem Mužičem in Tino Novak Samec, direktorico Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport.

»V Brdih stavimo na pristen stik z našimi gosti, pri tem pa imajo najpomembnejšo vlogo Briki. Naši ljudje so primarni v verigi ustvarjanja turistične ponudbe, saj se zavedamo, da je prepletanje vsakdanjega življenja in turizma zelo občutljivo. Želimo, da Brda postanejo prva krožna trajnostna skupnost. Mi nismo destinacija, mi smo skupnost. Tukaj živimo in skupaj ustvarjamo turistično ponudbo, sobivamo tudi z našimi obiskovalci,« Tina Novak Samec poudari identiteto Brd, ki je v prvi vrsti še vedno kmetijska dežela z vinogradi, sadovnjaki, oljčniki in vse bolj prepoznavno proizvodnjo mesnin, a to želijo gostom z vsega sveta ponuditi na prijazen, če hočete butični, način.

Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, stavi tudi na kulturno ponudbo vinorodne regije. Foto Blaž Samec

Butičnost se ustvarja tudi s kulturo

»Težimo k visoki kakovosti naših pridelkov in storitev, v strategiji imamo začrtan razvoj butičnega turizma, ki pa ne pomeni luksuznega turizma. Butičnost je čisto nekaj drugega. To je osebni pristop, trajnost, poudarek na lokalnem, na tradiciji in zelo veliki vpetosti lokalnega prebivalstva v vse, kar počnemo,« razloži vodja briškega turizma, ki si ob tradicionalni ponudbi z največjimi prireditvami, kot so Brda & vino, praznik češenj in martinovanje, s svojo ekipo in lokalnimi prebivalci prizadeva za razvoj kulturnega turizma. Gastronomijo želijo torej okrepiti s kulturo in umetnostjo.

Vila Vipolže je najlepše ohranjen renesančni dvorec pri nas. Foto Igor Mali

»Ukvarjamo se z obnovo in revitalizacijo objektov kulturne dediščine, tu so naši glavni stebri vila Vipolže, grad Dobrovo in srednjeveška vasica Šmartno, ob teh imamo številne sakralne objekte. Po drugi strani pa ustvarjamo dodatno ponudbo z razvojem festivalov in drugih dogodkov, ki postajajo tradicionalni. Dobro se je prijel čezmejni projekt Piccolo Opera Festival, vse bolj se posvečamo organizaciji različnih koncertov, gostimo literarne večere, v marcu imamo že tradicionalno Dokumentarnico v sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev in režiserk. Predvajamo dokumentarne filme, gostimo avtorje ... Od leta 2011 živi izjemni projekt Art Circle – Krog umetnosti. V njem v naših rezidencah gostimo umetnike, v sodelovanju s tujimi veleposlaništvi v Sloveniji smo odprli kulturne ambasade Italije, Španije, Avstrije, Madžarske, Nemčije, Japonske, da ne naštevam vseh. Naši ponudniki enkrat na leto gostijo umetnike iz držav, ki pri nas ustvarjajo, spoznavajo našo regijo, se družijo z našimi ljudmi. Vsa dela, ki jih ustvarijo, ostanejo v Brdih. Na tak način smo izstopili iz običajnih turističnih okvirov, kultura in umetnost sta naši zelo pomembni niši pri privabljanju gostov,« je povedala Tina Novak Samec.

V gradu Dobrovo gostijo izbrane umetniške in enogastronomske prireditve. Foto Leon Vidic

Osemnajst milijonov evrov vredna naložba

Eno najvidnejših vlog pri skokovitem razvoju turizma na skrajnem zahodu Slovenije ima tudi Franc Mužič, ki je župan občine Brda od njene ustanovitve leta 1995. Z 79 leti je najstarejši župan v Sloveniji, a mu ne primanjkuje delovnega elana in energije tudi na področju turizma, ki vse močneje prispeva k razvoju občine.

Župana Franca Mužiča veseli nova naložba italijanskega vinarja Jermanna v občino Brda. Foto Blaž Samec

»Že v mojem prvem mandatu smo sestavili dokument, ki smo ga poimenovali razvojne smernice. Nekateri radi na veliko pišejo in rišejo ter sestavljajo strategije, poslovnike in podobno, mi pa smo dokument takrat spisali na petih ali šestih straneh. V njem je pisalo, da je ključna gospodarska dejavnost kmetijstvo z vinogradništvom, vinarstvom, sadjarstvom in oljkarstvom, ki smo ga obudili, na drugo mesto pa smo postavili turizem. Ko sem se v 60. letih šolal v Ljubljani, so za Brda vedeli kvečjemu izobraženci po zaslugi našega pesnika Alojza Gradnika, sicer pa je bilo po Jugoslaviji znano, da imamo vino in sadje. Ko sem bil vodja transporta in avtomehanične delavnice v zadružni kleti Dobrovo, smo tedensko pošiljali tovornjake z vinom in sadjem v Zagreb in Beograd ter poleti v obmorske kraje. Po osamosvojitvi so se tržne razmere spremenile in tu se je pokazala podjetnost naših ljudi, v prvi vrsti vinogradnikov, na katere smo izjemno ponosni. Kot občina smo podpirali tudi naše obrtnike in male podjetnike, da se je občina lepo razvijala. Saj veste, če funkcionira gospodarstvo, potem funkcionira vse drugo,« je prepričan Mužič, ki se takoj naveže na kulturno ponudbo v svojih krajih.

Pogled na vinograde v vasici Kozana Foto Dejan Javornik

»Že vsaka naša vasica s cerkvijo je posebna zanimivost, Šmartno, vila Vipolže in grad Dobrovo pa so že dolgo magnet za obiskovalce, ki lahko pri nas obiščejo vse več prireditev umetniškega značaja,« pravi Mužič, ki s svojo ekipo v zadnjem obdobju posveča precej pozornosti sanaciji škode po novembrski ujmi, ki je močno prizadela del Goriških brd, škoda je ocenjena na 13 milijonov evrov.

Brda & vino je izjemen festival vina in kulinarike, ki ga konec aprila pripravijo v Šmartnem. Foto Leon Vidic

Prvega moža občine zelo veseli tudi nova naložba v turistično infrastrukturo, saj je svetovno znani vinogradnik in vinar Jermann iz Collia, ki je na drugi strani slovensko-italijanske meje, v Brdih kupil vinograd in zemljišče za gradnjo. »V naselju Brdice namerava zgraditi sodobno vinsko klet, restavracijo in spremljajoče objekte. Naložba je vredna okoli 18 milijonov evrov, zaposluje naše ljudi, material kupuje pri nas. Vsekakor gre za pozitivno zgodbo, ki bo še obogatila turistično ponudbo Brd,« napoveduje Franc Mužič.