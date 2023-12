Niti kilometra več

V nadaljevanju preberite:

Na francoski strani Pirenejev sem se z majhnim avtom spuščal po serpentinasti cesti in premišljeval o ljudeh, ki znajo potovati organizirano. Ne poznam jih veliko, vendar jih občudujem, obenem pa me navdajajo z grozo. Ljudje, ki vedo, da bodo na poti, denimo, dva meseca, in v skladu s tem vnaprej razporedijo svoj čas. Če jih nekaj nepričakovano prevzame, se ne zaustavijo za pet dni, ampak samo za dva, kot so sprva načrtovali. Ko postanejo utrujeni, gredo dalje, če tako veleva plan, namesto da bi za podaljšan konec tedna okusili slast brezdelja. Če se slučajno znajdejo v časovni stiski – kar seveda lahko povzročijo zgolj dejavniki, na katere nimajo vpliva –, se temu prilagodijo. Čas sprejmejo kot dejstvo; ne izzivajo ga. Zelo dobro se zavedajo, da ima vsak dan štiriindvajset ur, da te ure enakomerno minevajo in da nas občutek za čas redno vara.