Njun avto je njun dom

Pavla in Milan Pintar iz Breznice pri Žirovnici imata »okoli 80 let«. Ne vsak posebej, skupaj, eden je štiri leta starejši od drugega, zdaj preračunajte. Sta avtodomarja, zlahka bi rekli posebna, še lažje ekstremna. Gremo na pot. »Leta 2006 smo v Karavaning klubu Slovenije začeli spodbujati urejanje postajališč za avtodome,« pripoveduje Milan.Zadeve so bile pred petnajstimi leti za tovrstne raziskovalce koristnega in nekoristnega sveta na sončni strani Alp senčne. Sodelovali so pri odprtju postajališča v Izoli, nato v Bovcu. »To sta bili prvi postajališči v Sloveniji.« Z ženo sta začela po Sloveniji iskati ...