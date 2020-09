FOTO:Nobena vlada in noben politik ne marata satire

Tako kot marsikdo v svetu slovenske glasbe, razvedrila, humorja je svobodnjak. In zato multipraktik. Je glasbenik, štajerski del skupine Slon in Sadež (menda je on Sadež) radijski in televizijski ustvarjalec, eden prvih nastopajočih v vseslovenskem prvenstvu v gledališki improvizaciji Impro liga. V zadnjem času pa je Igor Bračič (let­nik 1978) tisti, ki s svojimi pesmimi v rubriki Mala terasa skrbi za smeh v oddaji Kaj dogaja.V novi sezoni bo oddaja Kaj dogaja doživela korenito spremembo, saj bo iz njenega imena in z voditeljskega mesta odpadel eden najprepoznavnejših slovenskih televizijskih obrazov Jonas Žnidaršič. Zamenjal ...