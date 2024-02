Nočem, da mi kdorkoli ukazuje, kako naj plezam

V nadaljevanju preberite:

Že zgodaj se je Mihaiul Fomin odločil, da bo najvišje gore osvajal v mini odpravah in ne v megalomanskih ekspedicijah, kjer je vse odvisno od trebušastih odločevalcev. Če bi bil sam, bi ob začetku ruske agresije ostal v Ukrajini in šel na bojišče, a ker ima ženo in dva otroka, so se umaknili v Italijo, zadnje leto pa dobitnik najprestižnejših alpinističnih priznanj z najbližjimi svoje sanje živi v Zabreznici pri Žirovnici.