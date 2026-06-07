Nogometna inflacija

Pred dobrim letom sem na tem mestu pisal o inflaciji, natančneje o avtomatu za hrano in pijačo v Delovih predprostorih. Na »poslednjem borcu proti inflaciji«, kot sem ga poimenoval, je bilo mogoče nenavadno dolgo kupovati prigrizke po cenah iz nekih drugih časov. Govorim o pločevinkah gaziranih pijač za petdeset centov, čokoladicah uglednih živilskih znamk za manj kot evro ... Bilo je presladko, da bi trajalo v nedogled. Lani pozimi je upravnik zvišal cene. Gazirana pijača po novem stane sedemdeset centov. 40-odstotni dvig cene!

Ko govorimo o inflaciji, običajno govorimo o denarju. Inflacija zmanjšuje vrednost valute skozi čas. Predlanskim je bil moj bankovec za pet evrov vreden deset pločevink iz našega avtomata. Do danes se je njegova kupna moč zmanjšala na sedem pločevink in še malo drobiža. Razlika je zelo otipljiva in merljiva, toda podoben princip velja tudi za manj otipljive pojme: čast, ugled, zadovoljstvo …

Svetovno prvenstvo v nogometu, za olimpijskimi igrami največji športni dogodek na svetu, prestaja še bolj radikalen proces kot avtomat za hrano in pijačo v Delovih predprostorih. Na 23. mundialu, ki se bo v četrtek začel s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko, bo nastopilo rekordno število reprezentanc – 48. Pred štirimi leti je v Katarju tekmovalo 32 moštev. 50-odstotni dvig!

Mednarodna nogometna zveza Fifa je širitev utemeljevala z večjo vključenostjo in razvojem nogometa po svetu: po novem se bo več reprezentanc predstavilo na največjem odru. Pri Fifi niso skrivali niti finančnega vidika: več moštev pomeni več tekem, več tekem prinaša več prihodkov. Povsem v duhu današnjega časa: več, več, več.

Na kratko nazaj v finančne vode: eden od razlogov za inflacijo je lahko, da količina denarja v obtoku raste hitreje kot ponudba blaga in storitev. Preprosto povedano: če centralna banka natisne preveč denarja, hkrati pa se ne povečata proizvodnja in ponudba, se poveča tveganje za inflacijo.

Fifina stava je jasna: na svetu je dovolj ponudbe (kakovostnega nogometa) in povpraševanja (po ogledu tekem), zato si lahko privošči, da »natisne« dodatnih šestnajst reprezentanc. In skoraj prepričan sem, da se ji bo račun izšel.

Moji pomisleki so drugje, pogojujeta pa jih dve osebni okoliščini. Prva: rojen sem sredi devetdesetih. Nogomet sem začel spremljati, ko je na svetovnem prvenstvu nastopalo 32 reprezentanc. Kot gledalec sem vsakič znova spoznaval, da ta model deluje.

Druga: sem Slovenec. Za reprezentance, kot je slovenska, ima razprava o številu udeleženk največji pomen. Argentinci, Francozi in Brazilci bi se najverjetneje redno uvrščali na svetovno prvenstvo, četudi bi ga skrčili na 16 nastopajočih, San Marinu in Gibraltarju pa ne bi pomagala niti širitev na 128 moštev. Vmes smo vsi ostali: Senegalci, Ekvadorci, Iračani, Slovenci, Slovaki, Bosanci. Verjetno nikoli ne bomo postali svetovni prvaki, se pa vsake uvrstitve na mundial silno razveselimo. Po eni strani želimo biti čim večkrat zraven, po drugi nočemo imeti občutka, da to lahko uspe vsakomur. Želimo, da uvrstitev na svetovno prvenstvo ostane prestižen dogodek. Želimo, da inflacija ne načne njegove simbolne vrednosti.

Za zdaj je ta strah odveč oziroma je zgolj hipotetičen. O njem bomo temeljiteje razmišljali, ko bodo slovenski nogometaši nekoč, upajmo, ponovili uspeh generacij 2002 in 2010.