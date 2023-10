Nova etapa neskončne vojne

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji petek je minilo natančno 50 let, odkar se je 6. oktobra z napadom arabske koalicije na Izrael, v katerem so sodelovale države od Savdske Arabije in Iraka na vzhodu do Maroka na zahodu, predvsem pa Egipt in Sirija, začela jomkipurska vojna. Tako kot v vseh prejšnjih velikih vojnah z Arabci je v njej zmagal Izrael. Dan po obletnici so prejšnjo soboto Izrael drzno in zanje izjemno uspešno napadli teroristi palestinske organizacije Hamas iz Gaze, ki je ena od posledic vseh izgubljenih arabskih vojn z judovsko državo.

Teroristi, pripadniki oboroženega krila Hamasa Al Kasama, so neselektivno napadli predvsem civiliste. Najprej so nastradali udeleženci rejverske zabave v bližini Gaze. Teroristi, oboroženi z avtomatskim orožjem in eksplozivi, so jih pobili 260, veliko so jih ugrabili. Pobijali in ugrabljali so tudi v manjših naseljih v bližini Gaze in najbližjem večjem mestu Sderotu, več naselij so za nekaj časa zasedli. Sedmi oktober 2023 naj bi bil za judovske civiliste najbolj smrtonosen dan po koncu holokavsta v drugi svetovni vojni.

Kako se je lahko kaj takega sploh zgodilo in kd je načrtoval smrtonosni napad?