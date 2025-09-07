Nova v vrsti katastrof

Tam, kjer se stikajo tektonske plošče, ni nikoli pravega miru pred potresi. Eden najbolj aktivnih stikov je med indijsko in evrazijsko tektonsko ploščo, kjer se zato dvigajo najvišja gorovja na svetu, tudi Himalaja. Na tem stiku leži med drugimi državami Afganistan, ki ga je v nedeljo prizadel potres z magnitudo 6. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 2200 ljudi, najmanj 3700 je ranjenih. Potres je zatresel predvsem vzhod države, čutili pa so ga tudi v glavnem mestu Kabulu. Vendar potresi niso edino, kar pretresa to revno in zaostalo srednjeazijsko državo.

Kaj se je dogajalo v Afganistanu in kaj se dogaja zdaj, ko je drugič na oblasti sunitska teokracija talibov?