Nova, varnejša in dražja jedrska renesansa

V Sloveniji imamo zelo dobre izkušnje z jedrsko energijo, mogoče najbolj zato, ker jedrske elektrarne v Krškem nikoli nismo uporabljali za bogatenje urana za proizvodnjo orožja, kar so počeli v Černobilu pred 40 leti. Veliko pred gradnjo NEK so začeli načrtno nabirati znanje, krona tega je Institut Jožefa Stefana (IJS), ki je bil postavljen za pripravo na jedrsko dobo. Takrat je potekalo postavljanje jedrskih elektrarn v razvitih državah kot po tekočem traku, razvite dobavne verige so delovale brezhibno.

S katastrofo v Černobilu in kasneje še Fukušimi se je rast jedrske energetike skoraj ustavila, jedrska znanost pa se je usmerila v vojaško rabo, zato imamo dovolj jedrskega orožja za teoretično večstokratno uničenje civilizacije na planetu. Zdaj se zadeve spreminjajo, jedrska energetika postaja želja čedalje več držav, ki ugotavljajo, da zgolj z obnovljivimi viri ne morejo ujeti rasti porabe, ob tem pa tvegajo tudi gospodarski zastoj.