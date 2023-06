Nova vinska obzorja

V nadaljevanju preberite:

Sredi prejšnjega tedna so razkrili letošnje rezultate največjega, najstrožjega in najvplivnejšega vinskega ocenjevanja na svetu, Decanter World Wine Awards (DWWA) revije Decanter. Na jubilejnem dvajsetem ocenjevanju so ocenili 18250 vzorcev iz 57 držav. Slovenski vinarji so se odrezali več kot spodobno, prestižne zlate nalepke bodo lahko nalepili na steklenice dvanajstih vin, petih rdečih, petih belih in dveh penin. Prejeli so tudi doslej največ srebrnih medalj, 80, in 103 bronaste.