Zaradi novega košarkarskega odrešenika so v ZDA izgubili glavo

V nadaljevanju preberite:

V severnoameriški košarkarski ligi NBA so obsedeni z iskanjem naslednjega velikega talenta, ki bo blestel v konkurenci najboljših košarkarjev sveta. »Normalni« talenti so eno, Victor Wembanyama pa nekaj povsem drugega. Francoski najstnik je obnorel analitike v NBA in nekateri so šli celo tako daleč, da so ga razglasili za največjega talenta v ekipnih športih vseh časov. S takšnim nahrbtnikom 225 centimetrov visoki »Wemby« kot prvi izbor nabora prihaja v ZDA.