Ob najdbi 235 milijonov let starega zoba: Ponižen sem in skromen

Naravovarstveni nadzornik z Zavoda za turizem Idrija, sicer pa ljubiteljski raziskovalec in eden od najbolj radovednih umov, kar jih poznam, je med sprehodom naletel na najdbo, ki bi lahko pomembno osvetlila doslej slabo poznan razvoj plakodonta. Za plakodonta pred neverjetnim odkritjem, ki je uspelo Gregorju Koželju, še nikoli nisem slišala. Svet dinozavrov in njihovih sodobnikov se je zame ustavil pri tiranozavrih in triceratopsih. Ko je sredi julija odjeknila novica o najdbi fosila velikega zoba, ki naj bi, kot kažejo dosedanje raziskave, pripadal plakodontu, nisem znala povezati tega morskega plazilca s krajinskim parkom Zgornja Idrijca. Kako je mogoče, da bi to bitje živelo v oceanu in da je ta prekrival moje domače kraje? Zob, star 235 milijonov let, je bil več kot dober razlog za ...