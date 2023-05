Obsesija v imenu prepričljivosti

V nadaljevanju preberite:

Daniel Day-Lewis se je za šest mesecev odmaknil v severnoameriško divjino, kjer je poskušal živeti kot pravi Indijanec. Johnny Depp je s Hunterjem S. Thompsonom razstreljeval ročno izdelane bombe, Adrien Brody je prodal stanovanje in avto, Hilary Swank pa je boks trenirala tako zavzeto, da je staknila okužbo, zaradi katere je bila le nekaj ur oddaljena od smrti. Igralci so pripravljeni storiti marsikaj, da bi bili v svoji vlogi čim bolj prepričljivi, nekateri pa so imeli zaradi tega nemajhne težave.