Obsojamo »pošasti«, ne pa zmeraj tudi soseda, ki je posiljeval ženo

Spolno nasilje je globoko zakoreninjen sistemski problem, s katerim se kot družba bodisi ne znamo bodisi ne želimo spoprijeti. V zadnjem desetletju je veliko žrtev spolnega nasilja javno spregovorilo o svojih izkušnjah ter se zavzelo za pravico in odgovornost. Zelo odmevna je bila pretresljiva zgodba Francozinje Gisèle Pelicot, žrtve množičnih posilstev. Gisèle Pelicot se je odpovedala pravici do anonimnosti in zavrnila sojenje za zaprtimi vrati ter postala borka za pravice žrtev spolnih zlorab in svetovna feministična ikona.

V zadnjem desetletju se zdi, da so žrtve postale pogumnejše in se pogosteje oglasijo – ali gre zgolj za res razvpite primere, ki pritegnejo pozornost svetovne javnosti?