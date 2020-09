Oče me podi iz hiše

Ko sem bila stara enajst let, sta se starša ločila. Na svojo željo sem ostala pri očetu, kar mi je mama zelo zamerila. Do danes z menoj še ni spregovorila besedice. Šele po ločitvi sem spoznala resnico: oče je imel partnerja! Od prvega trenutka mi je bil všeč. Rekla sem mu stric, zelo mi je prirasel k srcu. Vse do danes je ostal moj prijatelj, zaupnik, družinski član. Sicer pa v življenju nisem imela večjih stresov: diplomirala sem, se poročila, rodila dva otroka, ki sta zdaj že najstnika.Ob poroki mi je oče prepisal hišo, sam se je preselil v Ljubljano. Nedavno tega pa mi, na veliko presenečenje, pove, da si je našel drugega, precej mlajšega partnerja. Novica me je zelo prizadela, morda še bolj kot nekoč ločitev staršev. Sledili so dnevi, ko nisem vedela, kje se me glava drži. Z možem sva veliko pomagala tudi stricu, ki ga je očetova odločitev spravila na kolena. A to še ni bilo vse. Kmalu me je oče začel nagovarjati, naj si najdem drugo hišo, ker je ta, v kateri živimo, zelo všeč njegovemu novemu partnerju.Ker za njegovo idejo nisem hotela slišati, je za pomoč poprosil celo mamo! Poslala mi je zelo nesramen mail, v katerem mi je v enem samem stavku privoščila težave – nič drugega. Oče mi zdaj grozi, da če ne grem iz hiše zlepa, bom šla zgrda. Sploh ga ne poznam več! Kako mu je lahko nekdo v tako kratkem času zmešal glavo?Znašli ste se v kolobociji, ki pa še zdaleč ni tako dramatična, kakor morda mislite, da je. Ali je »metanje iz hiše«, ki je po zakonu vaša, legalno ali ne, vam bodo morali povedati strokovnjaki, vendar močno dvomim, da bodo rekli kaj drugega, kot pove že zdrava pamet: oče dela račun brez krčmarja. Svojemu mlajšemu partnerju se bo moral prikupiti na kak drug način. Upam si tudi reči, da se juha ne bo pojedla tako vroča, kot se je skuhala. Prepričana sem, da vam oče kot edinki ne bo obrnil hrbta.Verjamem, da stoji hiša na lepem kraju, verjamem pa tudi, da je prepir okoli nje bolj merjenje mišic kot kaj drugega. Bodite prizanesljivi do očeta in njegovih čustev. V zrelih letih se spet počuti mladega in zaljubljenega. To ni nič novega, dogaja se večini, ki se znajde na vrtiljaku brezglave ljubezni.Pustite času čas! Ta bo pripomogel, da se oče prizemlji, kar se bo zgodilo prej ali slej. Ne vtikajte se v njegove odnose s stricem, saj boste naredili več slabega kot dobrega. Vsi trije naj se usedejo za mizo in se pogovorijo. Ne pozabite, da ste z očetom delili več dobrega kot slabega. Nikoli vam ni manjkalo ne ljubezni, ne pozornosti, ne materialnih dobrin. Tako oče kot stric sta imela dovolj sredstev, da je vaše življenje potekalo brez skrbi. Skupaj ste preživljali počitnice, jemala sta vas s seboj, ko sta potovala po svetu. Bili ste tesno povezana družina.Čisto vas razumem: ker ste menili, da je ljubezen med očetom in stricem večna, ste doživeli šok, ko ste izvedeli, da se je očetu »odpelo« in si je našel drugega. A takšne trenutke vsakodnevno preživljajo številni zakonci, ki so še včeraj mislili, da se jim skok čez plot ne more zgoditi. Homoseksualni niso nobena izjema.Me je pa presenetilo nekaj drugega. To, da vaša starša še zmeraj ohranjata stik. Prej bi pričakovala, da bi si mama zaželela vaše bližine. Kako je mogoče, da nekdanja zakonca, ki sta se razšla na precej umazan način, nenadoma skleneta zavezništvo v boju proti lastnemu otroku? Ko bi pričakovali, da bodo njene zamere v dvajsetih letih zbledele, se še zmeraj obnaša kot užaljen otrok. Nekateri maščevalni ljudje so pač takšni in s tem se morate, žal, sprijazniti.Veliko pišete o stricu in njegovi bolečini. Iz dna srca se vam smili, ko vidite, kako trpi. Vašega očeta ima še zmeraj zelo rad, če bi se le vrnil k njemu, bi mu vse odpustil. Vsak dan ga obiščete in ga podpirate. Radi bi mu pomagali, pa ne veste, kako. Kaj več kot to, kar počnete, ne morete. Ljubezen v takšnih primerih tako zelo boli, da ni načina, s katerim bi bolečino omilili. Izzveneti mora sama od sebe. Brez smisla je, da se sprašujete, zakaj je med očetom in stricem počilo.Oče se je lahko rahlo naveličal dolgoletne partnerske zveze, lahko ga je pičila druga puberteta, lahko pa se je ob napačnem času znašel na napačnem kraju. Dopuščam celo možnost, da stric pozna razloge, a jih ne bo razkril. Če bi to storil, bi se lahko počutil ponižanega in prizadetega.Lepo bi bilo, da s stricem ostaneta v dobrih odnosih še naprej. Bolj me skrbijo zdrahe, ki vam jih lahko zakuha očetov zdajšnji partner. Četudi vam hiše po uradni poti ne more ukrasti, vam lahko kravžlja živce z nagajanjem in izsiljevanjem. Predvsem čustvenim. Držim pesti, da vam oče neha očitati, češ a si pozabila, kaj vse sem storil zate, kako rad sem te imel, kako sem se žrtvoval zate ...Res si ne predstavljam, zakaj se je očetov zdajšnji partner zapičil v vašo nepremičnino, ki stoji celo bogu za hrbtom. Mar ni prostorno, udobno stanovanje na idealni lokaciji sredi Ljubljane, ki ga ima v lasti oče, tisto, ki je po nepremičninski logiki zlata vredno? Nasprotnika najbolje spoznamo, če se z njim pogovarjamo. Prav soočenju se na vse mogoče načine izogibate. Nikar! Bolj ko boste spoznali očetovega ljubimca, lažje se boste branili pred njim, lažje mu boste pri očetu tudi konkurirali.Morda bodo razlogi, zakaj se je polakomnil vaše hiše, če bodo izgovorjeni na glas, tudi v navzočnosti očeta, vzbudili drugačen odziv, kot si predstavljate. Nekaj je, ko kram­ljamo sredi ljubezenskega, zelo intimnega odnosa, ko zaljubljenci vse slišijo napol, nekaj pa je, ko se o resnih stvareh argumentirano pogovarjamo za mizo.Šele ko boste imeli na mizi vse karte, se boste odločali, kako naprej. Kar počnete zdaj, je zgolj ugibanje. Vsekakor svetujem, da se poskusite dokopati do prave resnice. Četudi vas bodo argumenti, ki jih boste slišali od očeta in njegovega ljubimca, prizadeli, si boste oddahnili. Kar pogumno!