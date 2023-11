Od čednega fanta do izjemnega igralca

V nadaljevanju preberite:

Postaven in očarljiv frajer. Takšen se je morda zdel hollywoodski igralec Matthew McConaughey v svojih prvih vlogah, denimo v drami Zadeti in zmedeni in romantični komediji Kako se znebiti fanta v desetih dneh. Ponosni Teksašan, oskarjevec, pisatelj in motivacijski govorec je začel večplasten alter ego posebno prepričljivo razkrivati po izkušnji očetovstva. To soboto, 4. novembra, je dopolnil 54 let.