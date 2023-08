Od divjega odlagališča do oaze miru

V nadaljevanju preberite:

Novo pot smo si ogledali v sredo, po uradnem odprtju in prerezu traku vseh partnerjev pet let trajajočega širšega projekta PoLJUBA. Dolga je tri kilometre, na njej pa se spajajo urbane info točke ter travniki in močvirska pokrajina z nekaterimi najbolj ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami.