Od sekire iz Gospodarja prstanov do rezila za Finsko: kovaštvo je meditacija

Luka Kalan v domači delavnici izdeluje različne jeklene predmete. Na fotografijah na družbenih omrežjih sem prepoznala nož in sekiro, to pa je bilo tudi vse, a tiste fotografije in vprašanje, zakaj se človek pri 36 letih začne ukvarjati s kovaštvom, mi niso dali miru. Po odgovore sem se odpravila v Trebenče, vas v občini Cerkno.

Pred približno štirimi leti se je Luki Kalanu kot neke vrste novoletna zaobljuba porodila ideja, da bi poskusil s kovaštvom. Ročne spretnosti so mu bile že od nekdaj blizu, pa tudi stroji zanj niso španska vas, ne nazadnje je po izobrazbi strojni tehnik. Odpravil se je k izkušenemu kovaču v Sovodenj in se pri njem prvič preizkusil v tej obrti, ki je bila v Sloveniji nekoč precej bolj živa, kot je danes, ko kovačnice zapirajo vrata.