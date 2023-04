Od zadnjega objema s sinom je minilo že več kot leto in pol

V nadaljevanju prebrite:

Iz primeža težkih drog se je pogosto nemogoče rešiti, kar v pretresljivem romanesknem prvencu Tokrat bo drugače razgrinja tudi Saša Kveder. Mama odvisnika, ki je pri 14. letih začel s kajenjem marihuane, nato pa so sledile težke droge, v knjigi čustveno in stvarno opisuje svojo in njegovo bitko za bolj zdrav in lepši jutri. Ob skorajšnji izpustitvi sina iz zapora njeno veselje prežema skrb, kako naprej, saj je, kot pravi, tam bolj varen kot na ulici. Z njenim možem mu bosta vsekakor spet stala ob strani.