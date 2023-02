Odbita brata na poti okrog sveta

V nadaljevanju preberite:

Dobimo se v njuni pisarni v ljubljanskem BTC in glede na njun ritem imamo srečo, da ju ujamemo skupaj. Soba ali raje studio je polna tehnične opreme, računalniki, fotoaparati, objektivi, na polički je tablica z napisom taxi libre, steno pa poživlja velik mehiški sombrero. Predmeti sami od sebe pripovedujejo zgodbo o življenju, kot ga živita brata Sever. Ljubljančana Bit in Anže sta popotnika, snemalca, vlogerja, vplivneža, predvsem pa človeka, ki se prepuščata trenutkom in se smejeta celo takrat, ko gre vse narobe.