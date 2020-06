FOTO:Odkrivamo modri planet

Škotska

Cesto, ki vodi ob severni škotski obali, domačini radi imenujejo škotska Route 66, toda tokrat kopija daleč prekaša original. Kulisa na poti je namreč nepozabna, sestavljajo jo gradovi, od vremena načete ribiške vasice in destilarne, ki stojijo sredi ničesar.Cesta, ki nosi uradno ime North Coast 500, vodi tudi čez najvišji gorski prelaz na otoku Bealach na Ba. Popotniki za izhodišče običajno izberejo največje mesto v Škotskem višavju Inverness, kjer izposojo avtodomov (cene se začnejo pri približno stotih evrih na dan) ponuja več podjetij.Ko opisujemo pokrajino na Novi Zelandiji, se je težko izogniti patetiki. Mount Cook je njena najvišja gora, vsenaokoli pa se ponujajo neverjetni razgledi. Kateri koli kamp pod goro Aoraki, kakor ji pravijo Maori, boste izbrali, boste nagrajeni z dih jemljočimi pogledi in obdani z neokrnjeno naravo.Francoske Alpe poznamo Slovenci predvsem po smučarskih užitkih, a jim s tem delamo krivico. Ko se sneg stali in zaveje topla pomladna sapa, pridejo pohodniki in ljubitelji kampiranja. Čudovito svež zrak, tišina in prikupne vasice, ugnezdene ob vznožje gora, obljubljajo nepozaben oddih, ki ga še polepša nočni razgled na nebo, posuto z zvezdami.Pozabite Barcelono ali Madrid, na severu Španije se skriva pravi biser, turistom manj znana pokrajina Asturija. Zdi se, da se je čas tukaj ustavil in ribiške vasice, obdane z zelenimi hribi, živijo v preteklosti. Navdušili vas bodo urejeni kampi, prijazni domačini, odlična kulinarika in osupljivi razgledi.Cesta Icefields Parkway v Alberti, ki teče med narodnima parkoma Jasper in Banff, ponuja vse, kar je epskega pri kanadski naravi. Na 230 kilometrih boste deležni ledenikov, travnikov, posutih z divjim cvetjem, gora, katerih vrhove prekriva sneg, in prekrasnih slapov.Najlepši čas za obisk je pomlad, ko se narava že odene v barve, v višinah pa še vedno lahko uživate v zimskih radostih. Najem avtodoma, ki ga ponuja več lokalnih podjetij v Calgaryju, vas bo stal od 60 evrov na dan naprej.Več kot 40 odstotkov Tasmanije, otoka velikosti Švice na jugu Avstralije, predstavljajo rezervati in narodni parki. Čaka vas torej neokrnjena in mestoma neobljudena narava s spektakularno obalo. Nič čudnega, da je Tasmanija priljubljena dopustniška destinacija navdušencev nad kampiranjem vseh vrst.Če se odločite za potepanje po Čilu, boste le težko zašli s poti, saj panameriška avtocesta, ki povezuje skrajni sever in jug Južne Amerike, teče skoraj naravnost skozi Čile in omogoča obisk živobarvnih kolonialnih mest, suhih puščav in osupljivih narodnih parkov.Raznolikost pokrajine je neverjetna in človek kar težko verjame, da leži puščava Atakama v isti državi kot ledeno modri ledeniki Patagonije.Ideja, da bi Japonsko raziskovali z avtodomom, se morda komu zdi zastrašujoča, toda tisti, ki so po deželi cvetočih češenj že potovali na ta način, so se vrnili navdušeni. Ceste so odlične, promet pa z izjemo kakšnega odvisneža od adrenalina poteka umirjeno.Karavaning ima na Japonskem še dve veliki prednosti: uporaba satelitske navigacije vam bo prihranila misijo nemogoče, razvozlavanje napisov na tablah, poleg tega bo za prenočišče poskrbljeno, kar je ob tamkajšnjih cenah hotelov, ki so med najvišjimi na svetu, zelo dobrodošlo. Med najlepšimi pogledi, ki se za vedno vsidrajo v spomin, so tisti na goro Fuji, v mestih pa se boste naužili živahnega kulturnega utripa.