Odmik od električnih vozil je nova nevarnost za zahodne proizvajalce

Za varno vožnjo se je treba prilagajati razmeram na cesti, in zahodni avtomobilski proizvajalci se tega še kako dobro zavedajo. Njihovi kupci namreč električnih vozil ne sprejemajo tako hitro, kot so sprva pričakovali, vlade v ZDA in Evropi pa si vedno manj goreče prizadevajo za pospešitev prehoda. Evropska unija je 16. decembra, denimo, opustila prepoved prodaje bencinskih avtomobilov, ki naj bi začela veljati leta 2035, še dan prej pa je Ford napovedal, da bo zaradi ponovnega premisleka o svoji strategiji za električna vozila odpisal za 19,5 milijarde dolarjev vrednosti sredstev. Vendar bi lahko bilo zaviranje prehoda z bencinskih motorjev za zahodne proizvajalce tvegano. Velike obljube in siva realnost Zaveza Evropske unije, da hitro konča prevlado bencina na cestah, je bila od nekdaj ...