    Odpuščanja: založnik pozabil omeniti, da je večino bralcev odgnal lastnik sam

    Jeffu Bezosu, ki je z Amazonom postal eden najbogatejših ljudi na svetu, iz Washington Posta ni uspelo narediti publikacije, ki bi bila donosna na spletu.
    Washington Post je bil leta 1877 ustanovljen kot lokalni časopis, vpliven nacionalni medij pa je postal po letu 1933, ko ga je na dražbi kupil finančnik Eugene Meyer in ga vodil skupaj z zetom Philipom Grahamom. V družinski lasti je bil 80 let, vse do leta 2013, ko ga je za okoli 250 milijonov dolarjev kupil Bezos. FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images via AFP
    Washington Post je bil leta 1877 ustanovljen kot lokalni časopis, vpliven nacionalni medij pa je postal po letu 1933, ko ga je na dražbi kupil finančnik Eugene Meyer in ga vodil skupaj z zetom Philipom Grahamom. V družinski lasti je bil 80 let, vse do leta 2013, ko ga je za okoli 250 milijonov dolarjev kupil Bezos. FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images via AFP
    Agata Rakovec Kurent
    8. 2. 2026 | 13:00
    8. 2. 2026 | 13:10
    4:05
    Pri Washington Postu so zaposlenim v sredo sporočili, da začenjajo obsežno serijo odpuščanj. Medijska hiša v lasti enega najbogatejših ljudi na svetu, ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa, bo število zaposlenih zmanjšala za približno 30 odstotkov. Službo naj bi izgubilo okoli 300 od 800 novinarjev, časnik pa namerava zmanjšati predvsem njihovo število v športni, mednarodni in lokalni redakciji, so neimenovani viri razkrili za New York Times. Bezos je konec leta 2023 najel založnika Willa Lewisa, da bi časopis The Post, ki se spopada z upadanjem branosti in naročnin, naredil bolj dobičkonosen. Lewis je eksperimentiral z uvedbo umetne inteligence pri komentarjih, podkastih in združevanju novic, a ta eksperiment so drago plačali. Visoka cena za volitve Tik pred ameriškimi predsedniškimi ...

