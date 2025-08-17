Ogenj mu je vzel, ogenj mu vrača

V nadaljevanju preberite:

Namesto čopiča Daniel Ramalan uporablja gorilnik, ogenj je njegova barva, les slikarsko platno. Z nadgradnjo pirografije Jeseničan afriških korenin, ki živi na Štajerskem, ustvarja podobe, pretežno portrete, ki zažigajo z natančnostjo, izraznostjo. Želi si ustvarjati tudi na pohištvu, pa na človekovi koži, to pač ne z ognjem.

Ko vstopiš v ustvarjalno okolje Daniela Ramalana, Jeseničana, ki s partnerico zdaj živi na Zgornji Polskavi, si prepričan, da občuduješ njegove fotografije. Slika, tudi risba, bi bila stežka tako natančno izpeljana. Pa sem v zmoti, gre za pirografijo, nadgrajeno pirografijo.