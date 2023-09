Ogroženi pupki imajo nove domove

V nadaljevanju preberite:

Zraven smo bili, ko je kopica mladičev ene najbolj ogroženih vrst veliki pupek prvič svobodno zaplavala v naravi. Strokovnjaki jih rešujejo s podporno vzrejo v sklopu projekta Life Amphicon in upajo, da jim bo do konca leta 2026 uspelo doseči povečanje in popolno ohranitev populacije. Hkrati obljubljajo 60 podhodov za dvoživke, da ne bodo več tako množično umirale na cestah.