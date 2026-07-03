Zakaj je tokratna kriptozima drugčna in kam bežijo vlagatelji

Junij je prinesel novo razočaranje na trgu kriptovalut, analitiki pa ob tem opozarjajo na pomembne razlike v primerjavi s preteklimi kriptozimami.

Medtem ko je Evropo v minulih dneh pregreval vročinski val, je na trgu kriptovalut občutek precej bolj zimski. V industriji, ki je še pred kratkim živela od velikih obljub in skoraj neomejene vere v novo finančno ureditev, je trenutno razpoloženje bolj prizemljeno. Cene številnih kriptožetonov že mesec dni padajo, kar je povsem v nasprotju z optimističnim razpoloženjem na delniških trgih. Kriptozima sicer ni nov pojav. Ta trg se je že večkrat premikal v ostrih ciklih evforije in streznitve. A tokratna ohladitev je drugačna predvsem zato, ker se dogaja v zrelejšem obdobju panoge. Spomnimo, od prve kriptoevforije, ki je zajela širši krog vlagateljev, mineva že devet let. Vesoljska evforija Cene kriptovalut – z bitcoinom na čelu – padajo že zadnjih devet mesecev. Vrednost bitcoina je v ...