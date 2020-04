FOTO:Okrogli jubilej najvplivnejše Slovenke

Okrogli jubilej najvplivnejše Slovenke

Melania Trump je v visokih petah prehodila dolgo pot od delavskega bloka v Sevnici do prostornih soban Bele hiše v Washingtonu.

Junija bo o Melanii izšla še ena neavtorizirana biografija, The Art of Her Deal. Napisala jo je prejemnica Pulitzerjeve nagrade Mary Jordan, v njej pa je zbranih več kot sto intervjujev. FOTO: Kevin Lamarque Reuters