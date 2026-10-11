Ólafur Darri Ólafsson: Sramujem se časov, v katerih živimo

Pred desetletjem, ko je navduševal v seriji Ujeti, ga je britanski časnik Guardian razglasil za najbolj vročega moškega na Islandiji. Odprla so se mu vrata v Hollywood, kjer je sodeloval z zvezdniki, kot so Johnny Depp, Eddie Redmayne in Jennifer Aniston. Precejšnje presenečenje je bilo, ko je sprejel glavno vlogo v filmu Mihe Hočevarja Skriti ljudje. Srečala sva se tik pred premiero, in ker sem tudi sama oboževalka omenjene serije, sem imela veliko tremo, a brez potrebe. Darri je poosebljena prijaznost, pravi dobrodušni velikan.