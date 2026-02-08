Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Športni strokovnjak iz Gorice Andrea Massi je arhitekt največjih uspehov Tine Maze in s tem tudi slovenskega alpskega smučanja, saj sta skupaj med drugim osvojila štiri olimpijske kolajne. Je tudi življenjski sopotnik koroške šampionke. Massi, ki je v slovensko smučarijo spet vpet kot trener Andreje Slokar, je še vedno pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu. V ženskem delu je po njegovi oceni zavil na kriva pota. Vanj se je to zimo vrnila in tudi že zmagala Lindsey Vonn, 58-letni Italijan pa je prepričan, da bi to lahko uspelo tudi Tini.