FOTO:»Olimpijske igre niso ogrožene. Ali pa si samo želim, da ne bi bile«

Potem ko smo nekaj časa mislili, da bo potekala brez gledalcev, je letošnja Planica naposled odpadla. Kdaj ste prvič pomislili, da se ta scenarij lahko uresniči?Ko so odpovedali pokal Vitranc, mi je postalo jasno, da bo odpadla tudi Planica. Toda v tem trenutku je to edini smiseln ukrep. Situacije ne bi mogli obdržati pod nadzorom, zato je na tem mestu treba pohvaliti vse zveze, ki so pravočasno ukrepale: Mednarodno smučarsko zvezo (FIS), Smučarsko zvezo Slovenije, Olimpijski komite Slovenije … Kakšno škodo bodo zaradi tega utrpeli prireditelji?Škoda je manjša, kot bi bila, če bi prestavili tekmo svetovnega pokala. V tem ...