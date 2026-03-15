Geografsko je Ukrajina blizu, mentalno pa daleč

Prejšnji teden je zgodovinar dr. Oliver Jens Schmitt (letnik 1973) na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) predstavil svojo knjigo Zahodni tekmeci Moskve. Nova perspektiva zgodovine Evrope (2025), v kateri poskuša bralce prepričati, da zgodovina vzhodne Evrope še zdaleč ni samo zgodovina Rusije. S profesorjem Schmittom, članom Avstrijske akademije znanosti (ÖAW) in znanstvenim direktorjem njenega inštituta za zgodovinske študije, smo se pogovarjali predvsem o vojni v Ukrajini, a tudi o tem, kako je povezana z aktualno vojno na Bližnjem vzhodu. Ker je lani souredil knjigo Na obeh straneh Alp, skupni projekt SAZU in ÖAW, v kateri so predvsem slovenski in avstrijski zgodovinarji obdelali stoletja trajajočo skupno zgodovino obeh držav, je beseda tekla tudi o odnosih med njima.