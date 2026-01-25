Olivie Colman ni nihče pripravil na slavo

Bila je nedelja, 24. februarja 2019, ko je Britanka Olivia Colman v Dolby Theatru v Hollywoodu s prvim oskarjem v rokah nagovorila igralsko smetano. Ta se ji je priklonila za izjemno interpretacijo kraljice Ane v filmu Najljubša Jorgosa Lantimosa, sveža oskarjevka pa je v prikupno zmedenem govoru napovedala, da se to ne bo ponovilo. A kdo bi si upal staviti?

Dejstvo je, da je 51-letna Olivia Colman danes eno najbolj cenjenih igralskih imen, v Veliki Britaniji velja za nacionalni zaklad, kot so (bile) tudi njene starejše kolegice Judi Dench, Maggie Smith in Helen Mirren. Eden od njenih kolegov jo je označil kar za Judi Dench svoje generacije, a Olivia Colman je predvsem samosvoja.

Njen govor na podelitvi oskarjev leta 2019 še vedno velja za enega najbolj originalnih. FOTO: Mike Blake/Reuters

Britanska publika jo je spoznavala v številnih televizijskih serijah in filmih, šele pozneje je zasijala tudi na velikem platnu. Dovolj je, da naštejemo le nekaj izjemnih filmov, v katerih je pokazala svoj osupljivi igralski razpon. Poleg omenjene Najljubše (The Favorite, 2018) je bila nepozabna v filmih Oče (The Father, režija Florian Zeller, 2020), Izgubljena hči (Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal, 2021), Zlobna pisemca (Wicked Little Letters, Thea Sharrock, 2024), Imperij luči (Empire of Light, Sam Mendes, 2022), Wonka (Paul King, 2023), nazadnje pa smo jo v naših kinih lahko gledali pred nekaj meseci v predelavi velike uspešnice iz osemdesetih let Vojna zakoncev Rose (tokratni naslov je The Roses), a s soigralcem Benedictom Cumberbatchem kritikov nista prepričala tako kot njuna predhodnika, Michael Douglas in Kathleen Turner.

Bila je tudi ena osrednjih igralk odmevne Netflixove serije Krona (The Crown), v kateri je v tretji in četrti sezoni upodobila britansko kraljico Elizabeto II. v srednjih letih in hkrati njenem politično najbolj aktivnem obdobju. Za to vlogo je prejela zlati globus in emmyja. Kar 156-krat je bila nominirana za različne nagrade, doslej jih je osvojila 66. Poleg oskarja je lastnica treh zlatih globusov, dveh nagrad igralskega ceha (screen actors guild award), emmyja, prejela je nagrado britanske akademije za film, ima tri nagrade britanske akademije za televizijo ... Zaradi prispevka k dramskemu ustvarjanju so ji podelili tudi red britanskega imperija (CBE).

Nenadarjena za učenje

Tudi Olivia Colman je v otroštvu sanjala o igralstvu, a po njenih besedah so bile to skrivne in nekoliko meglene ideje, kot če bi sanjarila o tem, da bi se lahko pogovarjala z živalmi. Kot Sarah Caroline Colman se je rodila 30. januarja 1974 v Norwichu, dobrih 150 kilometrov severovzhodno od Londona, in tam tudi odraščala. Z največjim veseljem je nastopala v šolskih predstavah in najlepši del šolanja je bil zanjo šolski dramski krožek, učenje pa ji ni šlo od rok. Zadnji razred je morala celo ponavljati, je razkrila za Hollywood Reporter.

Olivia v družbi avtorja uspešnice Krona Petra Morgana in kolegice Helene Bonham Carter, ki je igrala njeno mlajšo sestro Margareto. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Zaradi slabih ocen je ni hotela nobena univerza, pa tudi sama ni vedela, kaj bi počela v resničnem svetu. Izbrala je učiteljski poklic, se vpisala na kolidž Homerton, ki deluje v okviru univerze Cambridge, a je nad študijem kmalu obupala. Kljub temu je ostala v Cambridgeu, na skrivaj še naprej obiskovala predavanja in nastopala v predstavah. Naposled je spoznala, da si želi le eno – igrati. Prijavila se je na avdicijo za legendarno študentsko gledališko humoristično skupino Footlights, ki na Cambridgeu deluje že od leta 1883 in je ena najstarejših tovrstnih v Veliki Britaniji. V njej je spoznala človeka, ki sta bila ključna na začetku njene kariere. To sta bila Robert Webb in David Mitchell, ki sta kmalu zaslovela kot komični duo Mitchell and Webb, njej pa sta odprla vrata, ko sta jo povabila v enega od njunih televizijskih šovov na BBC.

Razočaranja je niso strla

Britanka nikakor ne sodi med srečneže, ki so zasloveli čez noč. Potem ko se je dve leti izobraževala na dramski šoli Bristol Old Vic, je na lastni koži občutila prepad med sanjami in stvarnostjo igralskega življenja. Čeprav se je zanjo zavzela agentka Lindy King (Olivia se ji je javno zahvalila tudi na oskarjih), vabil na avdicije kar ni in ni bilo. A zvezdnica pravi, da je razočaranja niso strla in da ni nikoli obupala, ker se je zavedala, da ne more početi nič drugega. Vztrajnost se ji je obrestovala, še pred tem pa se je morala prebiti skozi preizkušnje, ki jih doživljajo mnogi, ki skušajo postati uspešni v neprizanesljivem svetu sedme umetnosti. Da bi se prebila iz meseca v mesec, je dolgo delala tudi kot čistilka in v tem zelo uživala, je povedala v več intervjujih in tudi na slavnostni podelitvi oskarjev.

Z Benedictom Cumberbatchem sta združila moči v kultni črni komediji Vojna zakoncev Rose. FOTO: Ipa/Reuters Connect

Še preden se je prebila med zvezde velikega platna, je odigrala komaj pregledno število vlog v serijah in filmih na televiziji. Pozornost britanskega občinstva je naprej pritegnila v komičnih skečih in situacijskih komedijah, kot so bile Peep Show, Bruiser in That Mitchell and Webb Look. Odlično se je dopolnjevala z glavnima igralcema, omenjenima kolegoma iz študentskih let in zdaj že priljubljenima komikoma. Skupaj so nastopali tudi v komični seriji Bruisers, ki je kmalu dobila kultni status. Kot so zapisali na BBC, jo je ustvarjala »skupina izjemno nadarjenih mladih performerjev, ko so se uvrstili na seznam A britanskih komikov«. Med njimi je bil Martin Freeman, ki ga med drugim poznamo kot dr. Watsona iz serije Sherlock, Bilba Bisagina iz filmske trilogije Hobit in vrste drugih vlog. Za igralko so bili to lepi časi, a ko jo je agentka opozorila, da jo gledalci preveč povezujejo s komikoma in da je čas, da stopi na svojo pot, je to storila s solznimi očmi.

Leta 2011 je v filmu Tiranozaver (Tyrannosaur, Paddy Considine) dobila priložnost, da se je dokazala kot odlična dramska igralka, in s tem se je zanjo odprla pot v drugačne žanre. Za vlogo zlorabljene, globoko verne žene je na festivalih prejela vrsto priznanj, na festivalu Sundance so ji podelili posebno nagrado žirije za izjemno vlogo. Njeno igro so opazili tudi britanski neodvisni filmski ustvarjalci in ji namenili nagrado za najboljšo igralko.

Med njenimi odmevnimi filmi je Železna lady (The Iron Lady, 2011), biografska drama o britanski premierki Margaret Thatcher, ki jo je odlično odigrala Meryl Streep, Olivia Colman pa se je pojavila kot njena hčerka Carol.

V tretji in četrti sezoni nadaljevanke Krona je bila odlična v vlogi kraljice Elizabete II. FOTO: Promocijsko gradivo

Veliko pozitivnih odzivov je prejela priljubljena kriminalna serija Broadchurch, ki so jo na ITV predvajali od leta 2013 do 2017. Dogajanje je postavljeno v izmišljeno mesto Broadchurch v Dorsetu, ona pa nastopa kot detektivka in mama Ellie Miller, ki z višjim detektivom Hardyjem (David Tennant) raziskuje zločine. Večino prizorov so posneli na slikovitih lokacijah ob obali Dorseta. Za odlično igro je prejela bafto za najboljšo igralko. Potem je šlo le še navzgor, za vohunsko miniserijo BBC Nočni receptor (The Night Manager, 2016) je za vlogo članice britanske obveščevalne službe dobila prvi zlati globus za najboljšo stransko igralko.

Lantimos, prvič

Z grškim režiserjem Jorgosom Lantimosom, ki je odločilno zaznamoval njeno kariero in jo s filmom Najljubša pripeljal do oskarja, je prvič sodelovala leta 2015 pri snemanju črne komedije absurda Jastog (Lobster). Kot je za Lantimosa značilno, je zgodba navdušujoče neobičajna, v njej pa mora skupina samskih ljudi, ki so nastanjeni v posebnem hotelu, v 45 dneh najti partnerja, drugače jim grozi, da se bodo spremenili v živali. V glavnih vlogah nastopajo Colin Farrell, Rachel Weisz in Olivia Colman, ki so jo za izvrstno igro znova nagradili neodvisni filmski ustvarjalci.

V filmu Najljubša je presenetila kritike in presegla samo sebe. FOTO: Promocijsko gradivo

Nekaj let pozneje jo je Lantimos znova povabil k sodelovanju in ji v ekscentrični kostumski drami, ki se dogaja na začetku 18. stoletja, dodelil glavno vlogo angleške kraljice Ane. »Dolgo smo čakali nanjo, a vedel sem, da brez nje tega filma ne moremo posneti,« je režiser razkril po koncu snemanja.

Na BBC so ob tej unikatni zgodovinski komediji zapisali: »Film Jorgosa Lantimosa Najljubša je umazana, nasilna in nezaslišana zgodovinska komedija, ki je prežeta s prostaškim jezikom in še hujšim vedenjem ter bo zgrozila vse, ki pričakujejo bolj konvencionalno kraljevo dramo. Je pa tudi nenavadno ganljiva.«

Bafto posvetila soigralkama

Film, ki ga je Variety označil za do popolnosti izbrušen filmski diamant, je bil nominiran za deset oskarjev, a dobil je le enega, Olivia Colman je domov odnesla zlati kipec za najboljšo žensko glavno vlogo. V Guardianu so zapisali: »Ko smo že mislili, da Olivia Colman ne more biti boljša, je dosegla status zvezdniške glavne igralke s huronsko zabavno vlogo ljubezni lačne in čustveno ranjene britanske kraljice Ane ...« Kritiki so poleg nje pohvalili Rachel Weisz in Emmo Stone, zato morda ne preseneča, da je na odru ob prejemu bafte izjavila: »Emma in Rachel, kar se mene tiče, smo vse tri igrale enakovredne in glavne vloge, in zdi se mi nenavadno, da te nagrade ne moremo dobiti vse tri. In to (kipec) pripada vsem trem. Vgravirano je moje ime, ampak pozneje lahko vgraviramo še nekaj drugih.«

V televizijski seriji Broadchurch je s soigralcem Davidom Tennantom navdušila gledalce. FOTO: Promocijsko gradivo

Z Anthonyjem Hopkinsonom je igrala v pretresljivem filmu režiserja Floriana Zellerja Oče (The Father, 2020). Hopkins si je z vlogo dementnega očeta, ki skuša nadzorovati svoje življenje, prislužil oskarja, odličnih kritik pa je bila deležna tudi Olivia kot njegova hčerka Anne. Tudi v filmu Izgubljena hči (The Lost Daughter, 2021) je pokazala svoje mojstrstvo. Zgodba temelji na noveli priljubljene italijanske pisateljice Elene Ferrante, scenarij pa je delo Maggie Gyllenhaal, ki se je prvič preizkusila v režiji. Zgodba se dogaja v Grčiji, kjer med počitnicami s plaže izgine triletna deklica. Najde jo izobražena ženska srednjih let (Olivia Colman), skozi subtilno pripoved pa se razkrivajo tudi njene življenjske in materinske travme in obžalovanja. V igralski zasedbi sta poleg Dakote Johnson Jessie Buckley in Paul Mescal, ki sta publiko ganila v najnovejši drami režiserke Chloé Zhao, Hamnet. Ta je na zlatih globusih slavil kot najboljši film, Jessie Buckley pa je bila izbrana za najboljšo igralko. V četrtek se je uvrstila tudi v peterico nominirank za oskarja za glavno žensko vlogo. Jessie Buckley in Olivia Colman sta skupaj igrali tudi v filmu Zlobna pisemca.

Nov izziv je bil nastop v fantazijskem muzikalu Wonka (2023), v katerem je nastopila kot gospa Scrubitt, nasprotnica Willyja Wonke, ki ga je zaigral trenutno eden najbolj zaželenih igralcev mlajše generacije, Timothée Chalamet, letošnji nominiranec za oskarja za glavno moško vlogo za film Veličastni Marty.

Levičarka, ki podpira monarhijo

Od leta 2001 je poročena z nesojenim pravnikom Edom Sinclairom, ki se je raje podal v umetnost. Imata tri otroke, povezana pa sta tudi kreativno. Med drugim je kot soscenarist sodeloval pri kriminalni miniseriji Landscapers, v kateri je imela ona glavno vlogo, bila sta producenta filmov Zlobna pisemca in Vojna zakoncev Rose.

Z Edom Sinclairom, o katerem pravi, da je tudi njen najboljši prijatelj, sta poročena že 25 let. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Igralka o sebi pravi, da je »levičarska monarhistka«. Večkrat je javno izrazila svoja stališča do vročih družbenih tem, ki delijo javnost. Med drugim se je zavzela za dekriminalizacijo splava na Severnem Irskem, bila je med podpisniki javnega pisma proti referendumu o neodvisnosti Škotske in še enega, ki je obsodil nasilje in diskriminacijo transspolnih žensk. Zavzela se je za sklenitev premirja v Gazi ter obsodila utišanje in stigmatiziranje palestinskih glasov in pogledov, ki ju izvajajo kulturne institucije na Zahodu. Septembra lani je podpisala peticijo filmskih delavcev za Palestino, v kateri so pozvali k prekinitvi sodelovanja z izraelskimi filmskimi institucijami, ki so vpletene v genocid in apartheid proti palestinskemu ljudstvu.

Zavzela se je za sklenitev premirja v Gazi in obsodila utišanje in stigmatiziranje palestinskih glasov in pogledov, ki ju izvajajo kulturne institucije na Zahodu.

A njena družbena aktivnost se pri tem ne konča. Sodeluje tudi v projektih, ki prispevajo k destigmatizaciji duševnih bolezni, in javno je spregovorila o tem, da se je po rojstvu prvega otroka borila s poporodno depresijo. Med drugim je pokroviteljica dobrodelne organizacije Tender, ki mlade prek gledališča in umetnosti ozavešča o preprečevanju nasilja in spolnih zlorab, aktivna je v ozaveščanju o demenci. Od leta 2015 je bila ambasadorka Velike Britanije pri Unicefu, od leta 2020 je njegova predsednica.

Po oskarjih se je zanjo marsikaj spremenilo. Morala se je spoprijeti tudi s posledicami slave, ki je ni nikoli zanimala. »Sovražim, da sem izgubila anonimnost,« je povedala v intervjuju za Independent. »Nihče te ne nauči, kako se spopasti s tem. Zdaj raje ostajam doma, ker je tako čudno, ko z drugimi nisi več na isti valovni dolžini. Oni poznajo tvoj obraz, ti pa ne poznaš njih. Ne gre za to, da ljudje ne bi bili prijazni, a to je težje sprejeti, kot si predstavljate.«

Ko so jo vprašali, kakšen je njen življenjski moto, pa je odgovorila: »Samo bodi prijazen in skušaj ne biti pi***. Nič boljši nisi kot drugi.«