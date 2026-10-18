On je imel 65 let, ona 14. Sodišče je imelo – veliko razumevanja

Moški je več mesecev nadlegoval najstnico, ji govoril, kako je lepa, in si naglas želel, da bi bil mlajši. Spraševal jo je, ali ima fanta, in predlagal, da bi našla kakšno »klet«. Na srečo so ga na kamere ujele učiteljice in ga prijavile. Sodišče je povedalo svoje, učitelj je mirno odšel v pokoj in bo lahko, če si bo tega želel, nadaljeval nadlegovanje kje drugje.

Kakšno sporočilo je z razsodbo in pogojno kaznijo poslalo hrvaško sodišče? Da spolno nadlegovanje otroka ni dovolj resen zločin, da bi šel človek v zapor. Sodišče bi moralo nositi odgovornost za vsako žrtev, ki si ne bo upala prijaviti spolnega napada, ker so zločinci za to kvečjemu nagrajeni, ne pa kaznovani. Zaman se je zato čuditi, zakaj žrtve molčijo in čemu nimajo nobenega zaupanja v delovanje institucij. Če že policija opravi svoje delo, ga nato sodišče ne.