Kralj in edina ženska, ki ga razume

Skoraj natanko 70 let po kronanju Elizabete II. so oči sveta danes uprte v Westminstrsko opatijo, kjer bodo točno opoldne okronali kralja Karla III. in njegovo ženo Camillo. Karel je prestol zasedel v turbulentnih časih. Britansko kraljevo družino že od nekdaj pretresajo škandali, a ti so se v zadnjih letih nakopičili, rezultati aprilske javnomnenjske raziskave YouGov pa kažejo, da je monarhiji naklonjena manj kot tretjina Britancev, mlajših od 25 let. Zgodovinski dogodek, ki ima predvsem simbolni in verski pomen, saj je Karel III. dejansko postal kralj takoj po materini smrti 8. septembra lani, zato odpira številna vprašanja.