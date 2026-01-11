Bojim se, da bi se opera otrokom izmuznila

Operna pevka, sopranistka in glasbena pedagoginja Katja Konvalinka od leta 2011 vodi Slovensko komorno glasbeno gledališče, ki letno izvede pet opernih premier oziroma okoli petdeset opernih predstav. Podstreha njene hiše je postala fundus vsaj desetih predstav, njej in drugim umetnikom pa obenem nudi veliko svobodo. Katja verjame, da je tisti, ki čuti glasbo, pravzaprav privilegiran in sodi v »elito poslušanja in posebnega razumevanja«, tokrat pa vabi na napeto operno detektivko za mlade Zločin v Blatnem dolu.