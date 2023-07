Oppenheimer, najpomembnejši človek vseh časov

V članku preberite:

V Hollywoodu vlada mrtvilo, scenaristi stavkajo že tretji mesec, pred tednom dni se jim je pridružil še sindikat igralcev. Medtem ko delo v tovarni sanj zaradi nepravičnih plačil in strahu pred umetno inteligenco stoji, sta na isti dan, 21. julija, svetovno premiero doživela težko pričakovana filma, ki ne bi mogla biti bolj različna. Eden je Barbie, fantazijska komedija v rožnatem režiserke Grete Gerwig z Margot Robbie in platinastim Ryanom Goslingom v glavnih vlogah, drugega je posnel eden najuspešnejših režiserjev, Anglež Christoper Nolan. Tokrat se je lotil biografije kontroverznega fizika Juliusa Roberta Oppenheimerja, očeta atomske bombe, ki ga igra izvrstni Cillian Murphy. Zgodba o skrivnem projektu, ki ga je znanstvenik usmerjal z upanjem, da bo končal vse vojne tega sveta, je tudi zgodba o vzponu in padcu genija.