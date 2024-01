Oprah Winfrey, najvplivnejša ženska na svetu

V nadaljevanju preberite:

Odraščala je v veliki revščini, babica, ki je skrbela zanjo, jo je pretepala, stric in bratranec pa sta jo spolno zlorabljala. Čeprav domači zanjo niso imeli večjih ambicij, kot da postane služkinja pri prijetni beli družini, je ustvarila medijski imperij in postala ena najbogatejših žensk v ZDA. Oprah Winfrey, o kateri so v reviji Vanity Fair nekoč zapisali, da ima večji kulturni vpliv kot univerzitetni predsedniki, politiki in verski voditelji – edina izjema je morda papež, bo v ponedeljek dopolnila 70 let.

Rodila se je 29. januarja 1954 v kraju Kosciusko na podeželju Misisipija, globoko na ameriškem jugu. To je bil čas rasne segregacije, toda njena družina je bila revna tudi po standardih tamkajšnjih temnopoltih prebivalcev.