    Nedelo

    Opravičilo sprejeto

    Več Ljubljanice, zakaj ne Nila, ko preteče po grešnem dejanju, pa naj bo zakoličeno na realnih temeljih ali pač bolj ali manj umišljeno, težje se je opravičiti.
    Človek dlako in avte menja, kaj pa mehanike in čudi? FOTO: Shutterstock
    Človek dlako in avte menja, kaj pa mehanike in čudi? FOTO: Shutterstock
    Grega Kališnik
    12. 10. 2025 | 10:00
    4:20
    Da se zarečenih hlebcev ali štruc največ pogolta, je znano. Pa naj bodo bele, polbele, črne, pardon, temnopolte, ržene, iz droži ... Sam bi se zdaj, zlasti pa ob spominu na študentska leta, strinjal tudi, da se marsikaj, ne nujno največ zatipkanega – pretipka.

    Takole je bilo. Prišli so prvi računalniki in izkušena slavistka mi je svetovala noro idejo, naj diplomsko nalogo na slavistiki stipkam na računalniku. Se ji meša, ali je zunaj časa, sem se spraševal. Bila je, jaz pa znotraj starega, napačnega. Stipkal sem jo na očetovi olympii, ki pa je imela eno napako. Moje tipkarske napake. Bilo jih je veliko, Vladimir Bartol, o katerega super delu sem krotovičil, se je verjetno obračal nekaj decimetrov pod zemljico. Za vsako napačno stipkano besedo sem iz samolepilne etikete izrezal pravo mero, še prej nanjo natipkal pravilno črkovje, in originalne liste prelepil. Tudi veliko korekturnega malanja z edigsom se je zgodilo. Vrstično skrivenčene, a po edigsu dišeče delce sem slednjič oddal fotokopirni obdelavi in zadeva odločujočim ni smrdela toliko, da mi je ne bi priznali.

    Minevajo leta, pa tudi pomeni besed. Morda 64 mesecev nazaj sem natipkal, da se svojemu avtomehaniku in mehaniku glave, nevrokirurgu, ne bi nikoli odpovedal. Kot ne monogamni zvezi, pa spoznanju, da novinarsko nalagaštvo nima meja ...

    Preskočimo kot Duplantis k zatipkani vsebini. Več Ljubljanice, zakaj ne Nila, ko preteče po grešnem dejanju, pa naj bo zakoličeno na realnih temeljih ali pač bolj ali manj umišljeno, težje se je opravičiti.

    V avtomehanični delavnici po imenu na črko C so zadnjih dvajset let mojemu štirikolesniku, ki pa ni bil simbolni podaljšek mojega ega, stregli od zadaj in od spredaj, od zunaj in od znotraj, drugače rečeno, z njihovimi storitvami sem bil brezhibno zadovoljen. Tudi, če tako rečem, dobri znanci smo postali. Potem pa, saj ne gre za to, da bi se človek prevzel, naneslo je, da je čas, rabelj hudi, načel moje dotlejšnje vozilo, in približno dve leti sem cincal glede nakupa novega. Ki pa, žalibog, ni iz enake štal'ce kot vsaj dva, ki sem ju upravljal zadnji dve desetletji.

    Z novim lepotcem po imenu na š – tudi ta, pa ne, ker je bil tako poceni, ne igra vloge reproduktivnega simbola moje osebnosti –, sem se prvič zapeljal junija lani. Tudi mimo servisa, kjer so zame skrbeli kot za avtomobilskega svojca. Opozorili so me na redni letni pregled, jaz pa nič. Minevali so meseci, minilo je leto, z enim od znanih mehanikov sem se srečal v marketu in skušal z njegovega obličja razbrati, ali je očitajoče ...

    Onega oblačnega sobotnega dopoldne, ko je servis C zaprt, ugledam lastnika, prijazneža, ki pred delavnico kosi travo. Tedaj ali nikoli, sem pomislil, pa tudi, ali naj svoj novi ponos parkiram za kakim vogalom in pristopim peš. Nak, šel sem do konca, do nazga, parkiral nekaj metrov od možaka, ki me zaradi košnje ni slišal, in še preden je utegnil zaznati, s kakšno zverino se zdaj vozim, sem se mu začel opravičevati za izdajstvo.

    Mojega nastopa ni popolnoma razumel oziroma dojel, sva se pa strinjala, da znamka avtomobila morda ni ena od postavk, ki si ji zavezan vse življenje. Segla sva si v roke in se začela pogovarjati o kolesarstvu.

    kolumnačloveška napakaGrega Kališnik

