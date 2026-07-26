Osamljeni, razočarani, jezni

Podatek, da je bil Andrew Tate tretja največkrat poguglana oseba leta 2023, me je šokiral. Po pravici povedano pred pisanjem tega prispevka nisem imel pojma, kdo neki je ta Tate. Najprej sem mislil, da gre za Channinga Tatuma. Saj razumete, Tate – Tatum. Ko sem partnerico vprašal, ali je že slišala zanj, je rekla: »Je to tisti Garfield?« »Oranžni maček?« »Ne, Andrew Garfield.« No, Andrew Tate ni niti filmski igralec Andrew Garfield, ampak nekdanji kikbokser in spletni vplivnež. Širšo prepoznavnost je dosegel pred desetimi leti, ko je nastopil v britanskem resničnostnem šovu Big Brother. Nato se je začel promovirati na družbenih omrežjih. Samega sebe je označil za seksista in mizogina ter svoje besede podkrepil z dejanji. Njegova glavna blagovna znamka je postal sovražen odnos do ...