Pavel Gantar: Najbolj nevarne so stranke, ki obljubljajo hitre rešitve

Slovensko politiko pozna od časov globoko v Jugoslaviji, pozna jo od zunaj in od znotraj do samih vrhov oblasti.

Kot sociolog ni samo opazovalec družbe, ampak že desetletja njen pomembni sooblikovalec. Zraven je bil že leta '68 kot rosno mlad študent, kot član Odbora za človekove pravice je 20 let pozneje reševal kožo četverici, med njimi tudi trikrat nekdanjemu in aktualnemu premieru, vse do danes pa dr. Pavel Gantar (letnik 1949) ostaja kritičen mislec in komentator dogajanja okoli nas. Poleg akademskega dela je bil Pavel Gantar dolga leta tudi pomemben politik. Od leta 1994 je bil deset let minister za okolje in prostor ter za informacijsko družbo v vladah Janeza Drnovška in Antona Ropa, v letih od 2004 do 2011 je bil poslanec Liberalne demokracije Slovenije in potem Zaresa v državnem zboru. Zadnja tri leta politične kariere je bil predsednik državnega zbora. Slovensko politiko pozna od časov ...