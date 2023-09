Oskar Molek: Ko sem tu, sem stoodstotni Slovenec

V članku preberite:

Fotograf Oskar Molek (1950) je potomec predvojnih slovenskih izseljencev, ki so si življenje ustvarili v Argentini. Čeprav je argentinski Slovenec, v sebi ne občuti razdvojenosti. Ko je tu, se čuti Slovenca, ko se vrne v Buenos Aires, je spet Argentinec. O njegovi dvojni identiteti priča fotografska razstava Mikrokozmos: Buenos Aires - Ljubljana, 1986–2023, ki je do 6. oktobra na ogled na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani. Pregovor, da kri ni voda, potrjuje tudi zgodba njegove starejše hčerke, ki je pred nekaj leti zaživela v domovini svojih slovenskih prednikov.