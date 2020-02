FOTO:Ostajajo kljub dvomljivi učinkovitosti

»Mislil sem, da sem videl vse. Vendar nisem še nikoli videl, da bi tako odrezali mesto z več kot enajstimi milijoni prebivalcev,« je za televizijsko hišo CNN povedal ameriški zdravnik in strokovnjak za zgodovino medicine Howard Markel, avtor knjige Quarantine! (Karantena), v kateri je popisal, kako so se iskanje grešnih kozlov in predsodki glede Judov povezali v karantene zanje, ko sta leta 1892 v New Yorku izbruhnila tifus in kolera. A tokrat ni govoril o sto in več let starih primerih, ampak o aktualnem dogajanju, ko so kitajske oblasti zaradi izbruha potencialno smrtno nevarnega koronavirusa od sveta odrezale sedmo ...