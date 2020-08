FOTO:Otroci so podaljšek tvojega življenja, tvojega srca

Pandemija koronavirusa nas razdvaja, a vsaj za silo nas lahko približa tehnologija prek ekranov in zvočnikov. Argentinski pisatelj in psihoterapevt Jorge Bucay ni mogel še tretjič priti v Slovenijo, da bi v živo predstavil slovenski prevod knjige O starših in otrocih, ki jo je napisal skupaj s sinom Demiánom Bucayem, a se nam je zato oglasil iz Buenos Airesa in spregovoril o svoji starših, odnosu s sinom, o brezpogojni ljubezni, ki jo lahko razvijejo le starši do otrok, ne pa tudi otroci do staršev …Če je v intervjuju govoril o osebnem pogledu na starševstvo, sta v knjigi s sinom številne koncepte predstavila širše, s ...