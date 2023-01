Otroka trpita zaradi ločitve

Pozdravljeni,

sem mama dveh otrok, starih štiri in deset let. Z njunim očetom sva se letos po enajstih letih zakona razšla. Ločitev je bila grda. Bivšega partnerja sem spoznala v luči, za katero prej nisem verjela, da obstaja. Občutek imam, da se mi hoče zdaj maščevati prek otrok. Tega si res nisem želela. Čeprav sva se dogovorila, da sta otroka pri meni, on pa ima z njima redne tedenske stike, tako da preživita načeloma pol časa z njim in pol z mano, so se v prazničnem času stvari zapletle. Bivši part­ner mi nagaja, ščuva otroka in ju manipulira, da bi preživela čim več časa z njim. Ne postavlja jima nobenih omejitev, zahtev – niti osnovnih higienskih, kot je umivanje zob. Otrokoma je pri njem seveda luštno, saj ni nobenih pravil. Televizijo in računalnik lahko gledata, kolikor hočeta, jesta v postelji in gresta spat, kadar se jima zljubi. Kupuje jima zanimive igrače in ju vozi na adrenalinske, zabavne izlete.

Želela sem, da bi praznike preživela pri meni, saj znam ustvariti bolj pristno vzdušje. Okrasila sem stanovanje, nakupila vse za peko piškotkov, jima okrasila sobici in organizirala vožnjo z ladjico po reki. Res bi si želela, da bi doživeli praznike na prijeten, povezan način. Prepričana sem, da je to za njuno notranje ravnovesje mnogo boljše kot pa skakanje po okoliških kafičih in gostilnah.

Z bivšim partnerjem bi rada našla dogovor glede bivanja otrok med prazniki. Kot mami mi je res težko. Rada bi jima ponudila varen pristan, a ne morem. Najmanj pa se želim z njim prepirati pred otrokoma. Nikakor si ne bi želela, da postaneta predmet najinega medsebojnega obračunavanja.

Počutim se v slepi ulici. Vsaka rešitev, vsaka poteza, ki jo naredim, je nekako slaba. Hvaležna bom za nasvet.

Martina

Draga Martina,

decembrski prazniki so velik izziv za ločene družine. V tem času privre na dan množica nerešenih konfliktov, tudi takšnih, ki smo jih med letom pometli pod preprogo. V vas je še vedno veliko jeze, ranjenosti in bolečine. To je razumljivo. Ločitev pomeni, da se sesuje svet, ki smo ga dolga leta gradili, in naše predstave o prihod­nosti. Otroka vam pomenita vse, hkrati pa imate občutek, da bivši partner zanju ne poskrbi ustrezno. Pri tem si želite prenesti nanju svoje vrednote in jima pripraviti praz­nike po svoji meri.

Ne dvomim, da bi bili prazniki, kot ste si jih zamislili, čarobni. Razumem vašo skrb, ko opažate, da se bivši partner ne drži minimalnih standardov, ki se vam zdijo pomembni. Pri tem vas spravlja v dodatno stisko, ker se vam zdi, da manipulira z otrokoma in ju vleče nase.

Ne glede na to, kakšno je vajino novo razmerje, bosta ostala starša in se bosta morala pogovarjati in usklajevati glede otrok. Najti boste torej morali načine, kako. Stik z otrokom se gradi skozi veliko število raznovrstnih interakcij, tudi skozi skrb za vsakdanjo higieno, šolsko delo in vzdrževanje dnevne rutine. To so trenutki, ki ne nazadnje močneje oblikujejo odnos in definirajo navezanost kot kratkotrajne iskrice veselja, ki so morda na prvo žogo res atraktivne, vendar v vsakdan­jem življenju ne morejo trajati.

Dobro bi bilo, da pridobite distanco do celotne situacije. Otroka imata dva starša, zato je prav, da se oba vključujeta v vzgojo. Kljub temu da razumem vašo skrb, je za otroka vendarle koristno, da imata tudi vpliv očeta. To, da pri njem dan poteka bolj nestrukturirano, je zgolj ena izkušnja več, s katero se bosta soočila. Otroci hitro sprevidijo, da je pri enem takšen režim, pri drugem pa drugačen, in so tudi sposobni »preklapljanja« med različnimi režimi. Preskočite morebitne osebne zamere in ranjenosti. Stvari, ki jih navajate, niso dobre, niso pa niti življenje ogrožajoče.

Če si sicer čas z otrokoma delita, ne vidim razloga, zakaj ne bi te filozofije uporabljala še naprej. Včasih pomaga, da imamo kot najvišji cilj to, da je otrokom med prazniki lepo. Morda se lahko uskladita, da ju on prevzame nekaj dni, ko jima lahko ponudi kaj zanimivega, v drugih dneh pa jima vi ponudite praznične aktivnosti po svoji meri. Če boste z bivšim partnerjem zavzeli položaj, da želite najboljše za otroka, in mu priznali njegovo mesto v tej zgodbi, imate dobre mož­nosti, da bo stopil korak nazaj in dal prostor tudi vašim idejam. Če se ljudje čutimo napadene, se branimo z napadom. Vsaj pri moških je pogosto tako.

Otroci v razvezanih družinah so izpostavljeni številnim dodatnim pritiskom. Poskušajte se vzdržati tega, da stvari razčiščujete vpričo njiju ali jima govorite negativne stvari o vašem bivšem partnerju, ne nazadnje je to njun oče. Rajši se usmerite v tiste stvari, ki jih počnete skupaj in nadgrajujejo vzgojo otrok in vaš odnos z njima.

V času praznikov postavite svoja čustva in prizadetost na stran. Dajta prednost otrokoma in postavita v središče njuno zadovoljstvo. V času, ko so otroci pri bivšem part­nerju, poskrbite zase, dajte prostor svojim željam in hrepenenjem. Tudi ta »svoboda« ima lahko svoj čar. Namesto da se žalostite, ker niste z otrokoma, v tem času poskrbite zase in se regenerirajte.

Prepričana sem, da lahko svojima otrokoma ogromno daste. Tudi to, da bosta imela solidno podobo očeta in čim bolj kakovosten stik z njim. Otrok potrebuje oba starša, sicer ostaja velika rana. Verjamem, da boste z nekaj distance zmogli preskočiti lastno senco in odpreti vrata svetlobe v praznično doživljanje svojih otrok. Vaše vrednote in aktivnosti, ki jih želite početi z njimi, naj ne propadejo zaradi starih zamer in ranjenih čustev. Za takšna razčiščevanja bo čas pozneje, če bodo sploh še potrebna. V sebi nosite ogromno bogastva, čarobnosti in notranje lepote, ki jo prav vi, kot ženska, lahko posredujete otrokom. To je vaša velika moč in vaš dragoceni adut. Iz srca vam privoščim, da bi se tega lahko veselili in rasli skupaj z vašima otrokoma in novim življenjem, ki se odpira pred vami.

Toplo vas pozdravljam in vam želim polno doživete praznične dni.