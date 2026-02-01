Otroka učim, da se morata vedno boriti do konca

Slovenski rokometaši so se ta teden poslovili od evropskega prvenstva v Skandinaviji, na katerem so bili kljub zdesetkani zasedbi na pragu uvrstitve v polfinale. Za izbrance selektorja Uroša Zormana je bil usoden poraz proti Hrvatom, tako da Slovenija ostaja pri dveh osvojenih kolajnah na velikih tekmovanjih. Edini igralec, ki so mu za vrat obesili tako srebro na evropskem prvenstvu leta 2004 kot bron na svetovnem prvenstvu 2017, je bil Vid Kavtičnik.

To še zdaleč ni vse, kar je v bogati karieri osvojil Vidko, ki je za Slovenijo odigral 197 tekem in zabil 543 golov. Z 41-letnikom, ki se je iz čudežnega velenjskega dečka razvil v rokometnega svetovnega popotnika, smo se pogovorili o njegovih naslednikih in njihovi prihodnosti, pa o njegovi športni preteklosti in poslovni ter družinski sedanjosti.