Padec v deročo Savinjo bi pomenil gotovo smrt

V nadaljevanju preberite:

Nedavne poplave bi povzročile še veliko večjo tragedijo, če ljudje ne bi stopili skupaj in takoj poskrbeli za tiste, ki so najbolj potrebovali pomoč. Prvi vikend v avgustu smo bili priča številnim junaškim dejanjem hrabrih posameznikov, ki so pomagali rešiti življenja svojcev, prijateljev, znancev, neznancev … Med njimi sta gorski reševalec GRS Celje Boštjan Pahovnik in reševalec na divjih vodah Franček Strmčnik, ki sta v Zgornji Savinjski dolini pred deročo Savinjo rešila šestnajst ljudi. Če jim ne bi nihče priskočil na pomoč, bi jih čakala gotova smrt.