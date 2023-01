Padli angel Hollywooda spet leti

V nadaljevanju preberite:

Okoli 30. leta med nastopanjem v vlogi Mad Maxa je prvi prejel naziv najbolj seksi moškega na svetu. V preteklem stoletju nihče ni igral detektiva tako očarljivo nepredvidljivo kot on v Smrtonosnem orožju. Tudi zasebno ne prav zelo umirjeni zvezdnik je prejemnik številnih nagrad za igro, a stroka ga najbolj ceni kot režiserja. Dolgo se je boril z alkoholizmom, v nekaterih obdobjih pa tudi z obtožbami nasilništva, rasizma in antisemitizma. Navkljub škandalom in izgubi kar 400 milijonov dolarjev zaradi ločitve ohranja svoj krog oboževalcev in ostaja v vrhu hollywoodskih zaslužkarjev. Trenutno ima premoženje v vrednosti 425 milijonov dolarjev; med drugim je lastnik otoka na Fidžiju.