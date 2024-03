Pater Karel Gržan: Generali se na bojišču zelo hitro dogovorijo za premirje

V nadaljevanju preberite:

Že skoraj pet let si vsak teden dopisujeva, avgusta, ko mu je podivjana voda skoraj odnesla čudoviti dom na Konjskem Vrhu in je ostal brez interneta, pa mi je nekaj tednov odgovore za Nedelovih 7 skrbno narekoval po telefonu. V tednu pred veliko nočjo sva se sredi idilične Zgornje Savinjske doline končno srečala v živo. Patra Karla Gržana nekateri opisujejo kot mistika, številni Slovenci pa k njemu pridejo, ko stiske postanejo pretežke. Čeprav sem k njemu v prazničnem tednu romala po službeni dolžnosti, sem od njega odšla drugačna, veliko bolj mirna in zadovoljna, kot sem bila ob prihodu. Če bi bili vsi duhovniki takšni, kot je on, bi cerkve pokale po šivih.